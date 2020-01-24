شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية: قتلى ومصابون فى حادث إطلاق نار ببلدة روت آم سى (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الألمانية، إن عددا من الناس أصيبوا فى إطلاق نار بجنوب غرب البلاد اليوم الجمعة وربما كان هناك قتلى.

وأضافت أنها ألقت القبض على مشتبه به بعد الواقعة التى دارت فى بلدة روت آم زى بولاية بادن فورتمبرج.

وذكرت الشرطة فى بلدة آلن القريبة أن الحادث مرتبط فيما يبدو "بعلاقة شخصية".