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النجم صامويل إيتو فى مصر لحضور افتتاح مطاعم لاليغا لاونج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل القاهرة اليوم النجم الكبير صامويل ايتو نجم برشلونه السابق للمشاركه مع مسئولى لاليغا و العديد من رموز المجتمع المصرى فى افتتاح مطاعم لاليغا لاونج مصر فى ألماظة سيتى سنتر، والذى يعد أول الفروع فى مصر للعلامة التجارية.

 

و يعد إيتو اللاعب الوحيد الحاصل على 4 ألقاب للدورى الأوروبى مع ثلاث فرق مختلفة (برشلونه وريال مدريد وانترميلان)، وحاصل على 4 ألقاب كأفضل لاعب فى إفريقيا، وألقاب للدورى الأوروبى ضمن ٣٤ لقبًا.

 

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ومن المقرر أن يلتقى «إيتو» سفير الـ"لاليغا" العديد من رواد المطعم والمحبين لكرة القدم والدورى الأسبانى والتوقيع التذكارى لهم احتفالا بافتتاح أول الفروع بالشراكة بين الهيئة الإسبانية، وشركة برايم هوسبيتاليتى إحدى شركات مجموعة برايم مصر.

 

 

 

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