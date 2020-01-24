"مفتيات الأزهر" بمعرض الكتاب للرد على الاسئلة النسائية حول الامور الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاستعانة بواعظات أزهريات لتحقيق التواصل الأمثل مع الجمهور، وخاصة السيدات، للتعريف بأمور الدين، استقبلت واعظات الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأمور الشرعية المختلفة.
عبرت واعظات الأزهر عن بالغ سعادتهن بمبادرة فضيلة الإمام الأكبر لتمكين الواعظات من الدخول في مجال الإفتاء، بعد خضوعهن لبرامج و دورات مكثفة، تحت إشراف كبار علماء وأساتذة الأزهر، تنوعت ما بين صناعة المفتية مرورا بالإلقاء ونهاية بالإفتاء، ليبدآن العمل في الميدان، لتلبية حاجة الجمهور.
من جانب آخر ووسط إقبال كبير من الجمهور قدم طلاب رياض الأطفال بمعاهد البخاري الأزهرية الخاصة، مشروع تخرج من تأليفهم عن "قيمة النيل والحفاظ عليه" من خلال عرض فني مميز.،وحذر الطلاب جمهور الجناح من بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها الجمهور في حق النيل من التجريف وإلقاء القمامة به، موضحين أن ذلك يؤثر بالسلب على صحتنا، مشددين على ضرورة المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه.
كما عرض مدرسي الطلاب العديد من مؤلفات طلاب رياض الأطفال التي تحمل رسائل مهمة منها: الحياة بعيدًا عن التكنولوجيا، قصة القدس، آداب زيارة المريض، سلمى وقطرة الماء، ترشيد الكهرباء، الأم، احترام وتقبل الأخر، عقدة الخواجة.
ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
"قيمة النيل والحفاظ عليه" رسالة رياض أطفال الأزهر بجناحه بمعرض الكتاب
"قيمة النيل والحفاظ عليه" رسالة رياض أطفال الأزهر بجناحه بمعرض الكتاب
"قيمة النيل والحفاظ عليه" رسالة رياض أطفال الأزهر بجناحه بمعرض الكتاب
"قيمة النيل والحفاظ عليه" رسالة رياض أطفال الأزهر بجناحه بمعرض الكتاب
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