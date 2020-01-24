شكرا لقرائتكم خبر عن "مفتيات الأزهر" بمعرض الكتاب للرد على الاسئلة النسائية حول الامور الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاستعانة بواعظات أزهريات لتحقيق التواصل الأمثل مع الجمهور، وخاصة السيدات، للتعريف بأمور الدين، استقبلت واعظات الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأمور الشرعية المختلفة.

عبرت واعظات الأزهر عن بالغ سعادتهن بمبادرة فضيلة الإمام الأكبر لتمكين الواعظات من الدخول في مجال الإفتاء، بعد خضوعهن لبرامج و دورات مكثفة، تحت إشراف كبار علماء وأساتذة الأزهر، تنوعت ما بين صناعة المفتية مرورا بالإلقاء ونهاية بالإفتاء، ليبدآن العمل في الميدان، لتلبية حاجة الجمهور.