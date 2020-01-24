شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أثرى وفنى بمتحف الفن الإسلامى احتفالا بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح متحف الفن الإسلامي بباب الخلق معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان "عيون ساهرة" وذلك غدا السبت الموافق 25 يناير 2020، احتفالاً بعيد الشرطة.

وقال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 32 قطعة أثرية منها غدارات وبنادق وارد بوليس مصر - الشرطة حالياً- وكذلك بعض المخطوطات.

كما سيتم افتتاح معرض فنى لأكثر من ثلاثين عملا فنيا يصور احتفالات عيد الشرطة المصرية ويتنوع بين التصوير الفوتوغرافي والنحت والتصوير الزيتي، بالإضافة الي تنظيم ورشة للحكي التراثي يقدمها مسئول القسم التعليمي بالمتحف حول معركة الإسماعيلية وأحداثها، وسبب اتخاذ يوم 25 من شهر يناير ليكون عيدا للشرطة المصرية، كما سيتم تنظيم ورشة عمل للأطفال من سن 12 عام لتعليمهم رسم وتصميم باترون لأزياء الشرطة بالعصر العثماني.

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وعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952،وذلك بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي، وتم إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة في فبراير 2009.

بذكر أن مصر فازت برئاسة لجنة السياحة والاستدامة فى دورتها الراهنة بدءًا من يناير 2020 ولمدة عامين، بينما فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس،وقد ترأست غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماع اللجنة الذى انعقد على هامش فعاليات معرض "الفيتور" السياحى بالعاصمة الأسبانية مدريد فى الفترة من 22 و حتى 26 يناير الجاري.

واستعرضت غادة شلبى خلال الاجتماع أنه يتم العمل على تعزيز السياحة المستدامة بالمقصد السياحى المصرى لتلبية الطلب المستقبلى على منتجات وخدمات السياحة بالمنشآت الفندقية والسياحية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة UNSDGs، مشيرة إلى أن مصر بدأت فى مشروع تحويل الفنادق إلى صديقة للبيئة فى عام 2007، وتشجيع الفنادق للتقدم للحصول على شهادة النجمة الخضراءGSH ، وهى شهادة مُعترف بها من المجلس العالمى للسياحة المستدامة (GSTC)، والتى تطبق المعايير الدولية للسياحة المستدامة لرفع الطاقة الإيوائية للفنادق الخضراء، حيث أن عدد الفنادق المصرية المشاركة ببرنامج النجمة الخضراء بلغ 83 فندقاً، بطاقة استيعابية حوالى 20 ألف غرفة فندقية.