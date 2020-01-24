محمود الشيخ: المخطوطات كنز يجب استغلاله جيدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف
قال الدكتور محمود الشيخ، أحد محققي التراث في مصر والعالم العربي، إن تأليف كتابه "ياقوت المستعصمي من بغداد الى فلورنسا"، استغرق نحو عامين من الجولات الخارجية في مكتبات إيطاليا بداية من صقلية إلى حدود فرنسا.
وأضاف الشيخ خلال مناقشة كتابه اليوم الجمعة ثاني أيام معرض الكتاب: "وجدت عددا من المخطوطات الشرقية تفوق أكثر من ٥٠٠٠ مخطوط موجودة بحوالي ٤٠ مكتبة زرتها خلال هذه الفترة، من أهم المخطوطات نسخ عديدة من القرآن الكريم"، مؤكداً أن المخطوطات كنز لابد من استغلاله جيداً.
وتابع: "ياقوت المستعصمي أحد أهم الخطاطين في تاريخ العالم العربي، نسبة إلى علاقته بالمستعصم بالله، وكان في هذه الفترة 4 خطاطين اسمهم ياقوت، ووجدت أحد مخطوطات المستعصمي في فلورنسا، فلفتت نظري لأنها مفهرسة ضمن مخطوطات القران الكريم بالمكتبة الأجنبية".
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