أنهى حياته بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهم بقتل مواطن بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في القبض على المتهم بقتل مواطن خلال مشاجرة نشبت بينهما لخلافات الجيرة بالمنصورة.

كانت أجهزة البحث الجنائب بمديرية أمن الدقهلية تمكنت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) عقب قيامه بالتعدي على (مزارع) بسلاح أبيض "مطواة" فأودى بحياته خلال مشاجرة نشبت بينهما بناحية كفر بدواي دائرة المركز لخلافات الجيرة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.