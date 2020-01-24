قبل ترويجها بالشرقية.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من الحشيش والبانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من مخدري البانجو والحشيش.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي واتخاذهم من محل إقامتهم مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (فرد خرطوش، طبنجة، طلقتات مختلفة الأعيرة، 2,500 كجم من نبات البانجو المخدر 80 جرام لمخدر الحشيش –مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة النارية لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.