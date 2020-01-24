القبض على محاسب استولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من القبض على محاسب على 780 ألف جنيه من 4 مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وردت بلاغات عدة لرجال مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 4 مواطنين بالغربية بقيام محاسب مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 780 ألف جنيه مقابل تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتدبير فرصة عمل لهم بها، إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.