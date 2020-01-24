بحضور مفتي الجمهورية وقادة من الجيش.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة.

وألقى الخطبة وزير الأوقاف، وتناول خلالها منزلة وفضل الشهادة في سبيل الوطن والتضحيات والجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقاً لاستقرار البلاد، مشيراً إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراساً تهتدى به الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وتناول جمعة في الخطبة عن أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات في سبيل أمن المجتمع، وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن، معرباً عن فخره الكبير للقائه أمس خلال احتفال الشرطة بعيدها الوطني بأسرة الشهيد العميد وائل طاحون، التي ضربت مثلاً في التضحية وتقديم أكثر من شهيد فداءً للوطن وإصرارها على إلحاق أحد أبنائها بكلية الشرطة ولميدان المواجهة لمواصلة مسيرة العطاء، مؤكداً على ضرورة الالتفاف خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية.