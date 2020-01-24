الأمن العام يُسقط عصابة يتزعمها مسجلان لسرقة الدراجات النارية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالأقصر، في القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدارجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قيام 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا)، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وتغيير معالمها لبيعها، وإخفائهم للمسروقات بمساكنهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط 3 دراجة نارية مستولى عليها في تلك الوقائع بمسكنيهما.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق