بـ 20 طربة حشيش وسلاح خرطوش.. الأمن العام يضبط "ديلر" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية، لحيازة 20 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام (عاطل – "له معلومات جنائية")، بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من منطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أشمون مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.