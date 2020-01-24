عصابة يقودها مسجلان خطر وراء اقتحام وحدة للشئون الاجتماعية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالسويس في ضبط المتهمين بسرقة خزينة إحدى وحدات الشئون الاجتماعية بدائرة قسم شرطة فيصل. ورد بلاغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (مندوب صرف بإحدى وحدات الشئون الاجتماعية - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه وجود كسر بباب الوحدة وبعثرة محتويات المكتب. بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب دولاب حائط توجد بداخله خزينة حديدية منزوع بابها، وأضاف المُبلغ بعدم وجود مبالغ مالية بالخزينة. Advertisements تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام آلة حادة "عتلة حديدية" اعتقاداً منهم بوجود مبالغ مالية بالخزينة وأضافوا بدخولهم الشقة عن طريق الشرفة، وتم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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