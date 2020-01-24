أخبار مصر | فريق الموسيقات العسكرية يبهر زوار معرض الكتاب بالزي الفرعوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق الموسيقات العسكرية يبهر زوار معرض الكتاب بالزي الفرعوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم فريق الموسيقات العسكرية، استعراضا موسيقيا بالآلات المختلفة، في ساحة معرض الكتاب.

ولفتت الفرقة، أنظار رواد معرض القاهرة الدولي، للكتاب في دورته الـ 51، بالزي الفرعوني الذي ارتدته أوركسترا الفريق.

وعزف الفريق عددا من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية الوطنية التي تفاعل معها الجمهور.

وتوافد عدد كبير من الزوار على بوابات معرض القاهرة

الدولي للكتاب، في يومه الثاني، والذين حرصوا على الحضور

في الساعات الأولى من صباح اليوم، فى

ظل تواجد أمني مكثف من قبل رجال الشرطة، لمنع حدوث أية تجاوزات، والحرص على تسهيل دخول

المواطنين للمعرض .