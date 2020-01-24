أخبار مصر | محافظة القاهرة تخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت محافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام 23912136، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، برفع حالة الاستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء، والانتشار السريع لمواجهة أي طوارئ او تجمع للمياه، من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركات الصرف الصحي ومياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية.

كما استعرض محافظ القاهرة خطة المحافظة لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال اجتماعه الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ الأربعة ورئيسي مجلسي شركات المياه والصرف الصحي أكد خلالها على التزام سيارات الشفط الخاصة بشركة الصرف الصحي والبالغ عددها أكثر من 80 شفاطا وكذلك شفاطات شركة المياه والبالغ عددها أكثر من 20 شفاطا بالأماكن المخصصة لها بالقرب من الأماكن المحددة من قبل المحافظة والتي تتراكم بها الأمطار وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري والأنفاق لسرعة الوصول إلى المواقع طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وكذلك التنسيق المستمر ما بين غرفة عمليات المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات.