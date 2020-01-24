أخبار مصر | لقاءات مكثفة لنائب وزير السياحة والآثار مع المستثمرين الأوروبيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاءات مكثفة لنائب وزير السياحة والآثار مع المستثمرين الأوروبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عددا من اللقاءات المهنية المكثفة مع الشركاء من منظمي الرحلات وكبريات الشركات السياحية في عدد من الدول المصدرة للسياحة.

جاء ذلك على هامش مشاركة مصر في معرض السياحة الدولي "الفيتور" بأسبانيا.

وشهد تلك اللقاءات أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومنظمو رحلات أسبان-، وبرازيليين، ومن الأرجنتين.

والتقت شلبي بنائب رئيس اتحاد شركات السياحة بدول أمريكا اللأتينية، ولقاء مع ممثل اتحاد شركات السياحة الأسبانية، ولقاء مع منظمي الرحلات الإسبان، وممثلي مجلس السياحة العالمي (WTTC).

وتم التأكيد، خلال اللقاءات، على أن المقصد المصري بما لديه من مقومات سياحية يُعد مقصدًا متميزًا على خريطة السياحة العالمية، حيث إن له طبيعة خاصة تعكسها قدرته على مواجهة التحديات والتغلب عليها بسرعة.