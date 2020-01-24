أخبار مصر | برلمانية تشكر رئيس الوزراء بشأن تجديد ندب العاملين بالجمارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشكر رئيس الوزراء بشأن تجديد ندب العاملين بالجمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، النائبة هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب، بشأن الطلب المقدم منها لتجديد ندب العاملين بوحدة الجهاز الإداري للدولة، المنتدبين للعمل بمصلحة الجمارك المصرية من الوزارات والمحافظات، ومختلف الجهات المعنية، وذلك على النحو الموضح بالطلب المشار إليه، وللاعتبارات الواردة به.

وقالت رئاسة الوزراء، إنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الشأن، صدر الكتاب الدوري إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية كافة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد ندب تلك العمالة بصفة دورية للعمل بمصلحة الجمارك، وذلك بهدف العجز الشديد من العمالة بها.

ووجهت النائبة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على تجاوبه لمطالب العاملين بمصلحة الجمارك، مؤكدة أن هذا القرار يحقق الأمان الوظيفي للعاملين المنتدبين بالمصلحة.