أخبار مصر | مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة بمعرض الفيتور في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة بمعرض الفيتور في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة في دورتها الراهنة بدءًا من يناير 2020 ولمدة عامين، بينما فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس.

وترأست غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش فعاليات معرض "الفيتور" السياحي بالعاصمة الأسبانية مدريد في الفترة من ٢٢ و حتي ٢٦ يناير الجاري.

واستعرضت غادة شلبي خلال الاجتماع تعزيز السياحة المستدامة بالمقصد السياحي المصري لتلبية الطلب المستقبلي على منتجات وخدمات السياحة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة UNSDGs.

وأشارت إلى أن مصر بدأت في مشروع تحويل الفنادق إلى صديقة للبيئة في عام 2007، وتشجيع الفنادق للتقدم للحصول على شهادة النجمة الخضراء GSH، وهي شهادة مُعترف بها من المجلس العالمى للسياحة المستدامة (GSTC)، والتي تطبق المعايير الدولية للسياحة المستدامة لرفع الطاقة الإيوائية للفنادق الخضراء، حيث إن عدد الفنادق المصرية المشاركة ببرنامج النجمة الخضراء بلغ 83 فندقاً، بطاقة استيعابية حوالي 20 ألف غرفة فندقية.

يُذكر أن مصر قد فازت خلال الإجتماع الـ45 للجنة الشرق الأوسط الذي تم عقده في القاهرة مارس الماضي بعضوية لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي تهدف إلى النهوض بالتنمية والإدارة المستدامة.