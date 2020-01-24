أخبار مصر | إطلاق اسم الشهيد الرائد محمد صلاح الدين على مدرسة بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين على مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية المشتركة بشارع الهرم.

وقال المحافظ، إنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديراً لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

وجاء القرار بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، ودعا المحافظ للاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة.

يذكر أن محافظة الجيزة، نظمت مؤخراً حفلا لتكريم أبناء وأسر الشهداء من الجيش والشرطة كما سلمت أبناء الشهداء دراجات هوائية وجوائز عينية عليها أسماء الشهداء، وأطلق المحافظ منذ أيام اسم الشهيد اللواء عصام عيسى أحمد الخولي على مدرسة الحي الثالث الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد حيث تحرص محافظة الجيزة على إطلاق أسماء الشهداء دواما تخليداً لهم.

