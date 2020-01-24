مصر | "الخليج 365" في منزل الشهيد محمود أبو اليزيد.. ووالدته: احتضن الإرهابي وتحول لـ"إشلاء" (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" في منزل الشهيد محمود أبو اليزيد.. ووالدته: احتضن الإرهابي وتحول لـ"إشلاء" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في صباح يوم الاثنين 18 فبراير 2019، خرج أمين الشرطة محمود أبو اليزيد من بيته بشارع المطار في إمبابة متوجها إلى عمله كالمعتاد في قسم شرطة الدرب الأحمر، ومن المؤكد لم يكن يدرك أنه يومه الأخير في الحياة، وأنه سينال الشهادة على أيدي إرهابي غادر.

انتقلت "الخليج 365"، إلى أسرته في ذكرى عيد الشرطة، تخليدا لذكراه العطرة، لتكشف والدته العديد من التفاصيل عن الشهيد، منها كلماته وأفعاله الغامضة قبل الحادث، والتي اتضحت تماما بعد استشهاده، وإلى نص الحوار:

في البداية حديثنا عن الحادث؟

تم استدعاء محمود ليكون ضمن قوة من ضباط وآمناء القسم، كانت مكلفة بمداهمة إرهابي قبل ارتكاب عملية جديدة، وأثناء المداهمة حاول الإرهابي الفرار، ولكن محمود أمسك به، فما كان من الإرهابي إلا أن فجر نفسه، واختطف الحادث منا الشهيد الذي افتدى كل زملائه من أفراد القوة باحتضانه بالإرهابي وامتصاص قوة التفجير في جسده الذي تحول إلى أشلاء.

ورغم مرور عام كامل على استشهاده ، فما زالت أسرة محمود تعيش الحدث كما لو أنه وقع بالأمس، حيث تخيم على البيت حتى الآن مشاعر تختلط فيها فجيعة الفراق مع الإحساس بشرف الشهادة.

وماذا تقولي عن حياة محمود؟

حياة محمود كانت جميلة جدًا كلها حنية وعطاء وحب لأهله ولأسرته، محمود كان بيحتوي الكبير والصغير، كانت عائلته دائمًا محور اهتمامه، وهو الثاني بين أربع أبناء، ثلاثة أولاد وبنت ، مصطفى حاصل على ليسانس آداب إنجليزي، ومحمود حاصل ليسانس حقوق، وهند بكالوريوس تجارة، أما محمد فحصل على آداب قسم حضارة أوربية.