مصر | تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار روض الفرج المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار روض الفرج المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة شمال القاهرة، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي روض الفرج، ولإعداد تقرير مفصل بالأسباب.

وكما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها إثر الانهيار، وهل تأثرت بالانهيار من عدمه، كما كلفت الحي بتوفير أماكن إيواء للأسر.

وتعرض منزل قديم مكون من 3 طوابق، للانهيار مساء الأربعاء بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وتلقت وزارة الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا من اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد انهيار منزل بمنطقة روض الفرج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة.