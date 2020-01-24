مصر | وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة. وألقى وزير الأوقاف، الخطبة وتناول خلالها منزلة وفضل الشهادة في سبيل الوطن والتضحيات والجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقًا لاستقرار البلاد.

أدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة،

وأشار إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراسًا تهتدي به الأجيال المقبلة، من أبناء الوطن.

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كما تناول فضيلته أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات في سبيل أمن المجتمع، وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن.

وأعرب عن فخره الكبير للقائه أمس، خلال احتفال الشرطة بعيدها الوطني بأسرة الشهيد العميد وائل طاحون، التي ضربت مثلًا في التضحية وتقديم أكثر من شهيد فداءً للوطن وإصرارها على إلحاق أحد أبنائها بكلية الشرطة ولميدان المواجهة لمواصلة مسيرة العطاء.

ونوه بضرورة الالتفاف خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية.