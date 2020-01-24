مصر | حبس عناصر تشكيل عصابي لسرقتهم السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عناصر تشكيل عصابي لسرقتهم السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق، صباح اليوم الجمعة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مفك كبير الحجم مفتاح إنجليزي شوكة معدنية، عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات ملك صاحب مكتب للنقل الجماعي، وشروعهم في سرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهتهم المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك باستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم في سرقة إحدى السيارات بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفي الأيمن ملك موظف بنفس الأسلوب حال توقفها بنفس المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها.



وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق.