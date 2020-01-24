مصر | "أدوية مخدرة ومهربة".. ضبط 5 صيدليات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أدوية مخدرة ومهربة".. ضبط 5 صيدليات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث التموين بالجيزة، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة، خلال التفتيش الدوري على الصيدليات والمخازن بالمراكز والقرى، من ضبط خمس صيدليات.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 صيدليات بمركز منشأة القناطر، و2 بمركز أبو النمرس، لوجود مخالفات قانونية، أدوية مخدرة محظور تداولها بالصيدليات وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المخدرات بالإضافة إلى الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزير التموين.

