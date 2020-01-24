مصر | حملات مرورية تضبط 5361 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية تضبط 5361 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

208 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".

5 دراجات نارية مخالفة.

38 مخالفة "موقف عشوائي".

57 مخالفة شروط الترخيص.

33 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5361 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

