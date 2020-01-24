مصر | ضبط طن ونصف بسطرمة ولحوم فاسدة داخل مصنع بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طن ونصف بسطرمة ولحوم فاسدة داخل مصنع بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، من ضبط طن ونصف بسطرمة ولحوم فاسدة، داخل مصنع بالسلام.

البداية عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البسطرمة "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول، لحيازته 1،541 طن بسطرمة مقطعات لحوم ملح طعام معبأة داخل أجولة لإعادة فرمها وتعبئتها في عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية.