مصر | ضبط 98 قضية مخدرات و17 قطعة سلاح بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 98 قضية مخدرات و17 قطعة سلاح بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 17 قطعة سلاح ناري، بحوزة 16 متهما، عبارة عن 2 بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 11 فردا محليا، 45 طلقة مختلفة الأعيرة، 187 قطعة سلاح أبيض.



وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 60089 حكما قضائيا متنوعا، عبارة عن 196 حكم جناية، و20170 حكم حبس جزئي، و4019 حكم حبس مستأنف، و27428 حكم غرامة، و8276 حكم مخالفة.

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بينما تم في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 98 قضية مخدرات بحوزة 106 متهمين، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،107 كيلوجرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 6،870 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 1،090 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 575 جراما.



كما تم ضبط كمية من البودرة المخدرة وزنت 15 جراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 210 جرامات، وكمية من مخدر الفودو وزنت 60 جراما، و100878 قرصا مخدرا.



في حين تم في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط 13 متهما، أما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، فقد تم ضبط 17 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، كما تم مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 450 دراجة نارية مخالفة.