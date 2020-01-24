مصر | بـ"طلقة في الرأس".. مقتل شخص على يد 3 عاطلين بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طلقة في الرأس".. مقتل شخص على يد 3 عاطلين بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم بقتل مواطن بالمعاش وإصابة مزارع بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية بأسيوط، فيما تكثف من جهودها لضبط المتهمين الآخرين.

وتبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية العونة دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث المركز وتبين مقتل (مواطن بالمعاش - ينتمي لإحدى العائلات) إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وكذا إصابة (مزارع - ينتمي لذات العائلة) بعيار نارى بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى اتهم (ثلاثة حاصلين على دبلوم - ينتمون لإحدى العائلات) لنزاع على قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن المحتمل اختبائهم بها وضبط أحد المتهمين من مرتكبي الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية)، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

