مصر | القبض على 4 تخصصوا في سرقة السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 4 تخصصوا في سرقة السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم حيث تمكنت من ضبط 3 أشخاص (لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهم (مفك كبير الحجم - مفتاح إنجليزي - شوكة معدنية) وذلك عقب قيامهم بكسر زجاج الباب الخلفي الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات ملك (صاحب مكتب للنقل الجماعي)، وشروعهم في سرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب (كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك) باستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم في سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفي الأيمن) ملك (موظف) بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهامهم بالشروع في سرقتهما.

وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن) عقب قيامه بسرقة سيارة ملاكي من دائرة القسم، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب المغافلة، وبسؤال المجني عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

