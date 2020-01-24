مصر | ضبط متهم يدير ورشة تصنيع أسلحة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهم يدير ورشة تصنيع أسلحة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على مسجل خطر، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، بمنزله في محافظة سوهاج.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج قيام، شخص بدائرة مركز شرطة جهينة، له معلومات جنائية مسجلة، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمنزله، متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته عدد 2 فرد محلي الصنع، و3 طبنجات، وهيكل لجسم سلاح ناري، "طبنجة"، وخزينة بندقية آلية، وخزينة طبنجة، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، هاتف محمول.