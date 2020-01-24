مصر | ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في الأقصر

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ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر، القبض على 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قيام 3 عاطلين – "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسن، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وتغيير معالمها لبيعها، وإخفائهم للمسروقات بمساكنهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط عدد 3 دراجة نارية مستولى عليها في تلك الوقائع بمسكنيهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

