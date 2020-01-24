شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى جمصة تشتكي من نقص المستلزمات.. و«الصحة»: لديهم رواكد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى مجلس إدارة مستشفى جمصة بمحافظة الدقهلية من نقص المستلزمات الطبية وعدم إجراء أي عمليات شراء للمستلزمات منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن.

وأرسلت المستشفى خطاب رسمي لرئيس التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية ببلقاس قال فيها «نحيطكم علما بأن المستشفى لم تقوم بإجراء أي عملية شراء خلال الأشهر الماضية، وذلك نظرا لتشكيل محضر مجلس إدارة جديد وأعضاء جدد ولم يتم الموافقة على المحضر وإرساله إلى المستشفى إلا بتاريخ 3/11/2019 لذا لم نتمكن من إجراء أي عملية شراء مستلزمات طبية في هذه الفترة».

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ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هناك خلاف بين أعضاء مجلس الإدارة، وأن ثلاثة منهم اشتكوا بأنه تم التوقيع بإسمهم دون علمهم على محضر الجلسة وجاري التحقيق في الواقعة بالشؤون القانونية«.

وبخصوص نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى أكد وكيل وزارة الصحة أنه لايوجد أي نقص بالمستشفيات وقال«قمنا مؤخرا بشراء مستلزمات بقيمة 6 مليون جنيه عن طريق إدارة التموين الطبي بتمويل من محافظة الدقهلية، وتم تسليم مستشفى جمصة حصتها من المستلزمات، ولا يوجد أي نقص».

وأضاف «قمنا بجرد المستلزمات الطبية بالمستشفى واكتشفنا وجود رواكد بالمخازن وتم تسليمها لمستشفى بلقاس لقرب انتهاء صلاحيتها حيث تسلمت مستشفى بلقاس» ٢٠٠ أنبوبه حنجريه و٥٠٠ رايل و٣٠٠ air way و٥٠٠ جونتي معقم و٥٠٠ جلسونا لتجبيس العظام و٢٠٠ قناع واقي و٥٠٠ بلاستر ٥سم و١٠٠ علبه تحليل سكر شرايط و١٠٠٠ جهاز نقل دم و٥٠ كيلو قطن طبى يوم 13/1/2020«.