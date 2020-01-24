شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد الرائد محمد صلاح الدين على مدرسة الجيزة الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين على مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية المشتركة بشارع الهرم، وذلك بالتزامن مع أعياد الشرطة المصرية.

Advertisements

وصرح «راشد» بأنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديراً لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء. ودعا المحافظ بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة. جاء قرار محافظ الجيزة بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

يذكر أن محافظة الجيزة قد نظمت مؤخرًا حفلًا لتكريم أبناء وأسر الشهداء من الجيش والشرطة، كما سلمت أبناء الشهداء دراجات هوائية وجوائز عينية عليها أسماء الشهداء.

وكان محافظ الجيزة قد أطلق كذلك منذ أيام اسم الشهيد اللواء عصام عيسى أحمد الخولي على مدرسة الحي الثالث الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد حيث تحرص محافظة الجيزة على إطلاق أسماء الشهداء دواما تخليدًا لهم.