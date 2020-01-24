شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك يُجري عملية جراحية.. و«علاء»: حالة والدي مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس الأسبق حسني مبارك عملية جراحية بالأمس، وقال نجله علاء مبارك في حسابه على «تويتر»، الجمعة: «أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله».

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