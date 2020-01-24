شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة على هامش معرض «الفيتور» بمدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت مصر، برئاسة لجنة السياحة والاستدامة، في دورتها الراهنة بدءًا من يناير 2020 ولمدة عامين، بينما فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس. وترأست غادة شلبى، نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش فعاليات معرض «الفيتور» السياحى بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٦ يناير الجاري.

وقالت «شلبى»، خلال الاجتماع، إنه يتم العمل على تعزيز السياحة المستدامة بالمقصد السياحى المصرى لتلبية الطلب المستقبلي على منتجات وخدمات السياحة بالمنشآت الفندقية والسياحية في ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة UNSDGs، مشيرة إلى أن مصر بدأت في مشروع تحويل الفنادق إلى صديقة للبيئة في عام 2007، وتشجيع الفنادق للتقدم للحصول على شهادة النجمة الخضراءGSH، وهي شهادة مُعترف بها من المجلس العالمى للسياحة المستدامة (GSTC)، والتى تطبق المعايير الدولية للسياحة المستدامة لرفع الطاقة الإيوائية للفنادق الخضراء، حيث أن عدد الفنادق المصرية المشاركة ببرنامج النجمة الخضراء بلغ 83 فندقاً، بطاقة استيعابية حوالى 20 ألف غرفة فندقية.

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يشار إلى أن مصر قد فازت، خلال الاجتماع الـ45 للجنة الشرق الأوسط، الذي تم عقده في القاهرة، مارس الماضى، بعضوية لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتى تهدف إلى النهوض بالتنمية والإدارة المستدامة.

وعلى صعيد متصل، عقدت نائب الوزير، وأحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، العديد من اللقاءات المهنية على هامش مشاركتهم في معرض الفيتور، حيث تضمنت أجندة الاجتماعات لقاءات مكثفة مع الشركاء من ممثلى منظمى الرحلات وكبريات الشركات السياحية في العديد من الدول المصدرة للسياحة مثل منظم الرحلات الأسبانى Mundial tour- Elcorte Ingles، ومنظم الرحلات TUI، ومنظم الرحلات البرازيلى TI Comunicacoes، ومنظم الرحلات الأرجنتينى piaMONTE، ومنظم الرحلات الاسبانى Halcon Viajes.

كما التقت «شلبى»، بنائب رئيس اتحاد شركات السياحة بدول أمريكا اللأتينية COTAL، ولقاء مع ممثل اتحاد شركات السياحة الإسبانية CEAV، ولقاء مع منظمى الرحلات الإسبان Nuba tours، وClub Cinco Esterellas، وممثلى مجلس السياحة العالمى (WTTC). وخلال اللقاءات، تم التأكيد على أن المقصد المصرى بما لديه من مقومات سياحية يُعد مقصدا متميزا على خريطة السياحة العالمية، حيث أن المقصد السياحى المصرى له طبيعة خاصة تعكسها قدرته على مواجهة التحديات والتغلب عليها بسرعة، فالسياحة الثقافية- والتى تٌعتبر عماد أساسى للسياحة المصرية- تمنح السائح تجربة فريدة فهى لا تقتصر على مشاهدة الآثار والمعابد والتماثيل- والتى تعكس بلا شك الحضارة المصرية الفرعونية العريقة- ولكنها تمتد لتشمل التعرف على الثقافة المصرية الحديثة من خلال الاندماج في مظاهر الحياة اليومية للمواطن المصرى. أما الساحل الشمالى بمصر يعتبر مقصدا سياحيا رائعا لما فيه من مقومات طبيعية قادرة على المنافسة مع المقاصد الأخرى على البحر المتوسط، وأن مصر ليست فقط سياحة شاطئية ولا ثقافية فقط بل هناك تنوع في منتجاتها يفوق أي مقصد سياحى.

وكما سلطت الضوء على الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار- ممثلة في وحدة السياحة الخضراء بالوزارة- لتحقيق مبادرة تحويل الفنادق المصرية إلى فنادق خضراء وتنمية السياحة الخضراء، حيث أكدت أن الجهود متواصلة في هذا الشأن وأن الحكومة تولى كثيرا من الاهتمام لمشروعات التنمية المستدامة.