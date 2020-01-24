شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تسويق السياحة الثقافية من مدريد: «الفيتور» قبلة مصدري «السياحة الكلاسيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم الجمعة، أن معرض الفيتور المنعقد حاليا في مدريد ذو أهمية خاصة للسوق المصري، مشيرا إلى أنه سوق يعشق المنتج الحضاري والأثري، وهو أكثر ما يميز المقصد المصري، ويفتح الباب بشكل كبير لضرورة رفع حجم الحركة الوافد من ذلك السوق والدول الناطقة باللغة الإسبانية.

و كشف «عثمان» عن عقد لقاء مع د. غادة شلبي نائب وزير السياحة، على هامش مشاركة معرض الفيتور وأن اللقاء تناول أهمية السياحة الإسبانية، خاصة أن السوق الإسباني من أهم الأسواق التي دعمت السياحة الثقافية، خلال الصيف الماضي وضرورة دعمها من خلال التوسع في خطط التسويق والترويج، لافتا أيضا إلى مناقشة، ملف إنشاء بورصة السياحة الإيطالية في الأقصر أكتوبر 2020، مؤكدا أن «شلبي» داعمه لكلا الملفين.

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و أضاف أن هناك مشاركة كبيرة من صناع القرار السياحي من أسواق دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرازيل، وهي دول تتميز بعشقها للسياحة الكلاسيك التي تتعلق بالرحلات النيلية وزيارة المعابد والأثار، إلى جانب كون سائح تلك الدول يتمتع بقدرة شرائية مرتفعة، ويقبل على شراء الهدايا التذكارية والمنتجات اليدوية، وهو ما يعد قيمة مضافة لدخل حركة السياحة التي تصب في الاقتصاد القومي.

كما تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن تصميم الجناح المصري على شكل معبدفرعوني هو بمثابة رسالة تؤكد على أهمية منتج السياحية الثقافية، وما يمكن أن يحظى به السائح من تجربة مهمة تكشف له عن قصة الحضارة المصرية ومدى عمقها وأثرها في الحضارة الإنسانية.

كما أكد على أن اللجنة تدعو إلى أهمية أن يتم عقد حوار بين هيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص، بهدف وضع خطط للترويج والتسويق في دول أمريكا اللاتينية والدول الناطقة بالإسبانية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت قبلة السائح المرتقب حتى تتمكن مصر من الحصول على نصيب عادل من حجم حركة السياحة الوافد منها .

و لفت «عثمان» إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير 2020 هو فرصة عظيمة يجب استغلال الزخم المصاحب لها في جذب المزيد من حركة تلك الأسواق إلى مقاصد السياحة الثقافية، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنشيط الحركة واستضافة المشاهير، من تلك الأسواق لرفع الطلب من مختلف الأسواق المصدر للحركة بشكل عام ودول أمريكا اللاتينية وإسبانيا بشكل خاص.