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شكرا لقرائتكم خبر عن فرق موسيقى الشرطة تحتفل بـ«العيد» في معرض الكتاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع زوار معرض الكتاب في دورته الـ51 بابتهاج كبير عرض فرق موسيقى الشرطة، التي جاب أفرادها المعرض بأزياء احتفالية وتراثية كالفرعونية، بمناسبة عيد الشرطة، بالتزامن مع عرض آخر في استاد القاهرة الدولي.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع العرض، فأطلقت بعض النساء زغاريد تفاعلًا مع عزف الفرق، وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية معهم حيث تمركزوا أمام الصالة بالبوابة الرابعة، فضلا عن تسجيل مقاطع فيديو قصيرة للأغنيات الوطنية التي عزفوها، فضلا عن بعض الأغنيات العاطفية الشهيرة، مثل «كل ما أقول التوبة» للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والتي ابتهج بها الزوار وتفاعلوا معها بشكل كبير.
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