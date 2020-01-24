شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى تحتفل بعيدها الـ 90 الأحد المقبل بنزيين المطارات وتوزيع الهدايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الطيران المدني احتفالات داخل المطارات المصرية بمناسبة عيدها الـ 90، والذى يوافق 26 يناير من كل عام، حيث قامت الوزارة بتزين المطارات وتقوم فرق العلاقات العامة على توزيع الهدايا التذكارية علي الركاب، كما تزينت الصالات لاستقبال السائحين والمسافرين من مختلف جنسيات العالم وتعريفهم بعيد الطيران المدنى، وذلك بتوجيهات من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

ويأتي هذا التاريخ تخليداً لليوم الذى أقلع فيه الطيار المصرى محمد صدقي من مطار برلين في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته "فايزة" التى اشتراها من ألمانيا بماله الخاص، وأطلق عليها اسم فايزة نسبة إلى الأميرة فايزة بنت الملك فؤاد الأول، وطار بها منفردا ًمن برلين، ومضى ينتقل من مكان إلى أخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار.

كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات، ونجيب الغرابلى وزير الحقانية، وعدد من كبراء الأمة فى مقدمتهم الاقتصادى الوطني محمد طلعت حرب، ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشي وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار الماظة وتم إعداده للطيران المدنى فى فبراير1931، وأفتتح رسمياً فى 2 يونيه 1932.

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وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس، وتعلم الطيران، واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج واحتفالا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيداً قومياً للطيران المدنى المصرى.