شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعرض منظومة الرقابة على صادرات الخضر والفاكهة أمام البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة على وفد البنك الدولى من المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الذى يزور القاهرة حاليا، متضمنا رؤية تطوير منظومة الرقابة الحجرية على الصادرات والواردات وأهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الرقابى الهام كما أجاب على كافة تساؤلات أعضاء بعثة البنك الدولي بشأن مدى التزام الحجر بتطبيق بنود اتفاق تسهيل التجارة والإجراءات الخاصة بالربط مع مصلحة الجمارك.

جاء ذلك على هامش لقاء وفد الدولي مع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرى، الدكتور أحمد كمال العطار والذى عقد اجتماعا مع الوفد على مدار يومين خلال زيارة الوفد الى القاهرة، وذلك بحضور المهندس محمد مجدي المشرف على وحدة صحة النبات بالحجر الزراعى، وحسام ضياء ممثل البنك الدولي بمصر، وذلك بهدف تقييم احتياجات الجانب المصري في إطار الفئة ج للتوافق مع بنود اتفاق تسهيل التجارة Trade Facilitation Agreement TFA .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات " الخليج 365 "،إنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات تنسيق العمل مع هيئة سلامة الغذاء المصرية بما يضمن تطبيق المعايير الدولية المعنية بالرقابة على المنتجات الزراعية "الخضر والفاكهة" التى يتم تصديرها إلى الخارج.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، إنه في حال اعتماد احتياجات الحجر الزراعي سيتم دعم مصر بمعامل للتشخيص الحجري بالموانئ الرئيسية وكذلك تغطية الاحتياجات التدريبية في مجالات الفحص الحجري وتقييم المخاطر فضلا على دعم البنية التحتية المعلوماتية IT.

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ومن جانبه أعرب ميرز حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين عن حرص البنك الدولى على مساندة المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية، ومباشرة مدى التقدم في تحقيق نتائج المشروعات التي تساندها مجموعة البنك الدولي، مضيفا: "رأينا كيف أنها تخلق فرصًا أفضل للمصريين وتشجع التنمية الشاملة المستدامة".

وأشار ميرزا حسن إلى قيام وفد البنك الدولى بإعداد تقرير عن نتائج الزيارة وتسليط الضوء على الأولويات والخطوات القادمة فيما يتعلق بتحديد الفحوصات داخل منظومة الوقاية والجمارك المصرية ، مؤكدا التزام المجموعة بمواصلة مساندتها لمصر في سعيها لتحقيق أولوياتها الإنمائية.