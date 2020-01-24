شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك على تويتر: والدى أجرى عملية جراحية وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء مبارك، أن والده الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أجرى عملية جراحية أمس، لافتا أن حالة "مبارك" مستقرة.
وقال علاء مبارك فى تغريدة له على تويتر: "أجرى والدى مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".
كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التى تحصل عليها كراتب شهرى عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية.
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