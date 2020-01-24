أخبار مصر اليوم.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة بكافة الأنحاء ليلا.. والصغرى بالقاهرة 7درجات، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا السبت، مناطق القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، وتكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة بكافة الأنحاء ليلا.. والصغرى بالقاهرة 7درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا السبت، مناطق القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، وتكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

انفجار فى مبنى بمدينة هيوستون الأمريكية

قالت الشرطة فى هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، على تويتر إن انفجارا وقع فى وقت مبكر اليوم الجمعة فى شمال غرب المدينة.

فتنة الجلابية تحت القبة.. بين تشجيع السياحة والتمسك بالزى الشعبى.. إعرف القصة

أثار قرار اللواء أحمد عبد الله المحافظ السابق للبحر الأحمر، بحظر ارتداء الجلباب البلدى لقائدى التاكسى بمدينة الغردقة، بدعوى الحفاظ على المظهر العام، وتشجيع السياحة، جدلاً كبيراً بين نواب البرلمان، بعدما تم مطاردة قائدى التاكسى غير الملتزمين بالقرار، ما دفع النائب طلعت خليل بتقديم سؤال موجه لوزير التنمية المحلية حول هذا القرار.

مش هتعرفوها.. والد ميجان ماركل يعرض صور وفيديوهات لها تظهر لأول مرة

شارك توماس ماركل صورا وفيديوهات قديمة لابنته ميجان ماركل دوقة ساسكس السابقة فى فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة تحدث فيه عن علاقتهما الوثيقة قبل أن تتخلى عنه للزواج بالأمير هاري والانضمام إلى العائلة المالكة البريطانية، وتظهر بالصور تغيير كبير فى ملامح ميجان لدرجة عدم التعرف عليها ببعض الصور.

نيويورك تايمز: الصين تقيد سفر 35 مليون شخص مع ارتفاع عدد ضحايا كورونا

وسعت السلطات الصينية اليوم الجمعة إلى حد كبير من حظر السفر فى وسط الصين ليشمل 12 مدينة بالقرب من مركز تفشي فيروس كورونا، ليتجاوز بذلك عدد السكان المفروض عليهم قيود 35 مليون نسمة – أى ما يقرب من سكان كندا - فى محاولة لاحتواء الفيروس القاتل، حيث قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القيود الجديدة - التى صدرت فجأة قبل عطلة العام القمري الجديد ، وهو أكثر أيام السفر ازدحاما في الصين - خطوة غير عادية تؤكد المخاوف العميقة للحزب الشيوعي الحاكم بشأن اندلاع فيروس كورونا.

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متحف الشمع فى لندن يبدأ صناعة تمثال محمد صلاح.. فيديو

يستعد متحف الشمع فى لندن أو متحف مدام توسو لضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول إلى قائمة المشاهير والشخصيات التاريخية المتواجدة به، حيث نجح فى الوصول إلى الفرعون لتجهيز المجسم الخاص به لوضعه فى المتحف الشهير الذى يعد أحد أهم وأكبر المتاحف فى العالم.

ليلة الحنة.. بركة وفرحة وذكريات متتنسيش

"ليلة الحنة" تقليد معروف فى جميع الأوساط المصرية وخاصة فى القرى والمناطق الشعبية، وابتدعها المصريون منذ قديم الأزل، وهناك طقوس خاصة لـ ليلة الحنة، فعند الانتهاء من استقبال الضيوف يدخل العريس ويرتدى الجلباب البلدى ويضع أحد أقاربه الحناء له بأنحاء متفرقة من جسده.

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعتدى على المصلين قبل زيارة بينس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدى على جموع المصلين بالضرب والأعيرة المطاطية، وأجبرتهم على إخلاء ساحات الأقصى، بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للمدينة اليوم، حيث قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عشرات الجنود انتشروا فى كافة أروقة المسجد الأقصى مدججين بالأسلحة، وحاصروا المصلين فى سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد فى المكان، وخلال دقائق هاجموا المصلين الذين رددوا التكبيرات أمام قوات وضباط الاحتلال الإسرائيلى.

علماء صينيون يكشفون عن الصور الأولى لفيروس كورونا القاتل

كشف علماء صينيون، صورا مقربة لفيروس كورونا الجديد، التقطوها بواسطة مجهر إلكترونى، حيث نشر معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، عن الصور فى إطار حملة الوقاية والرقابة على تفشى الفيروس، وفقا لما نشرته “RT” صباح اليوم، الجمعة، حيث كانت معلومات أولية عن الفيروس الجديد، بدأت ترد من مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر الماضى، وأعلن العلماء وقتها أن سلالة جديدة من فيروس كورونا 2019-nCoV هى التى تسببت فى تفشى مرض الالتهاب الرئوى القاتل.

بكين تعلن إغلاق جزء من سور الصين العظيم بسبب فيروس كورونا

أفادت سكاى نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن بكين قررت إغلاق جزء من سور الصين العظيم سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا.

زحام مرورى أعلى الدائرى الإقليمى بالقاهرة بسبب انقلاب سيارة نقل مازوت

ظهرت كثافات مرورية، إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت على الدائرى الإقليمى بالقاهرة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات فى الاتجاه القادم من العين السخنة وصولا إلى مناطق العاصمة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

شاهد فى دقيقة.. تشكيل الأجانب المثالى فى تاريخ الدورى الإنجليزى بدون أفارقة

تصدر سيرجيو أجوير، مهاجم مانشستر سيتى قائمة أكثر الأجانب تسجيلًا للأهداف فى البريميرليج بعد تخطى تييرى هنرى بتسجيله 176 هدفًا، ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية التشكيلة المثالية للاعبين الأجانب فى تاريخ الدورى الإنجليزى

شاهد.. كيف استعدت 40 عارضة أزياء لحفل "التوب موديلز" الختامى بالغردقة

أنهت 40 عارضة أزياء من 25 دولة مختلفة حول العالم، لختام حفل أفضل "توب موديلز" لعام 2019، فى دورتها السادسة والعشرين، المقامة باحد فنادق مدينة الغردقة، والتى بدأت فعلياتها 14 من يناير الجارى، حيث يبدأ حفل الختام مساء اليوم الجمعة، وقامت المشاركات، بعدة فقرات متنوعة وعروض أزياء مختلفة، وقياسات الوزن والطول، وردود الفعل في المواقف المختلفة وإجادة اللغات، بالإضافة إلى تنظيم عدة جولات لزيارة المعالم السياحية والفندقية، وزيارة عدة مدن سياحية والمناطق الأثرية فى إطار الترويج، ودعم صناعة السياحة في مصر.