شاهد.. انفجار فى مبنى بمدينة هيوستون الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية العربية، أول مقطع فيديو من انفجار في الولايات المتحدة، وقالت الشرطة فى هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، على تويتر إن انفجارا وقع فى وقت مبكر اليوم الجمعة فى شمال غرب المدينة.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن الانفجار وقع حوالى الساعة 4:25 صباحا وأبلغ السكان عن تهشم نوافذ وشوهد مصاب واحد على الأقل، ولم يتضح سبب الانفجار بعد.
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