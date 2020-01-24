شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بجامعة القاهرة: الخليج 365 الأكثر توظيفا لمواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن أن موقع ”الخليج 365” هو الأكثر توظيفًا لمواقع التواصل الاجتماعى داخل محتواه، وذلك في دراسة قدمتها يسرا محمد سلامة الباحثة فى كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير في الصحافة، بتقدير "ممتاز"، من كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن دراستها بعنوان «أنماط توظيف مواقع التواصل الاجتماعي فى تغطية بوابات ومواقع الصحف الإلكترونية المصرية للأحداث والقضايا العامة".

وأشرف على الرسالة الدكتور هشام عطية عبد المقصود، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبإشراف مشارك الدكتورة سهير عثمان، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وناقش الباحثة كل من الدكتور محرز غالي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد، أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وقامت الدراسة بتحليل المحتوى الخاص بثلاثة مواقع وبوابات إلكترونية وهي بوابة الخليج 365 وموقع الأهرام وبوابة الوفد فى الفترة من من 24 مايو 2018 إلى 24 يوليو لعام 2018.

كما خلصت الدراسة إلى أن موقع الخليج 365 كان الأكثر كثافة في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي من بين مواقع الدراسة، بواقع (220 مادة) بنسبة تبلغ 41% من المواد، وبوابة الأهرام (157 مادة) بنسبة 30% من المواد، وبوابة الوفد (155 مادة) بنسبة 29%.

وكشفت الدراسة أن المواقع والبوابات الإلكترونية اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي فى الأخبار العاجلة بنسبة 84%، بينما جاءت التقارير بنسبة 13.5%، والقصة الخبرية بنسبة 2.5%، كما تصدر موقع فيسبوك كأكثر موقع تعتمد عليه مواقع وبوابات الدراسة بنسبة 38% ثم موقع تويتر بنسبة 27%، وموقع انستجرام بنسبة 7%، ويوتيوب بنسبة 2%.

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