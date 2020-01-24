شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين المتعديين على الطريق بشوارع المدينة الزقازيق لخلق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للعاصمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت الحملة الإشراف على أعمال رفع القمامة وصيانة أعمدة الأنارة وتركيب كشافات الإضاءة وإلغاء نزلات المفاتيح المخالفة حفاظا على أرواح المواطنين وكذلك تركيب عدادات مسبقة الدفع ومتابعة أعمال رصف الشوارع الضيقة بقسم الحريري بالإنترلوك بنطاق حي أول وذلك في إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير شوارع المحافظة لإستعادة الطابع الحضاري المميز لها.

وأكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام الشرقية، أنه بمجرد صدور قرار المحافظ بإنشاء قسم للإشغالات يتم العمل على مدار اليوم لمتابعة رفع الاشغالات وإزالة الباعة الجائلين المتعديين على الطريق بمدينة الزقازيق مما يتسبب في إرتباك للحركة المرورية وإزعاج المواطنين.