شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوضح حقيقة انخفاض منسوب مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انخفاض منسوب مياه نهر النيل، الأمر الذي يهدد الزراعة، وفقدان قرابة مليون وربع المليون مزارع لعملهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحدوث انخفاض في منسوب المياه بنهر النيل عن المناسيب الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

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وأوضحت وزارة الري أن منسوب المياه بنهر النيل وتغيره على مدار العام أمر طبيعي، ويخضع لبرامج إدارة المياه والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة من المحددات أهمها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه، وكذلك توقعات الأمطار والسيول.

وأضافت أن الوزارة تقوم سنويا خلال كل فصل شتاء بتخفيض تصريفات ومناسيب المياه بنهر النيل، وذلك حتى يكون نهر النيل قادراً على استقبال مياه الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن، بالإضافة إلى أن فصل الشتاء يتميز بانخفاض الاحتياجات المائية إلى الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزارة أن خطط إدارة المياه تتم بدقة؛ لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحقيق متطلبات كافة القطاعات المستفيدة من المياه بالكميات المناسبة في الوقت المناسب.