شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عمرو عبد الرازق يهنئ «الداخلية» بعيد الشرطة: «نفخر بما قدموا من عطاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، وزير الداخلية وضباط وأفراد الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.

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وأكد في تصريح، الجمعة، أن «رجال الشرطة قدموا العديد من التضحيات وهم يدافعون عن أمن واستقرار الوطن، وأننا جميعًا نفخر بكل ما قدموا من عطاء».

وقال «عبد الرازق» إن رجال الشرطة هم العين الساهرة على أمن الوطن واستقراره. وأضاف أن الجبهة الداخلية ستظل متماسكة بفضل جهود الشرطة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «عبد الرازق» إن التاريخ لن يغفل جهد رجال الشرطة في حفظ الأمن وصد خطر الإرهاب ومنع التنظيمات الضالة وضبط كل المنحرفين والخارجين على القانون.