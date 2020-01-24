شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتابي مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بكتاب واحد بأي مرحلة من المراحل الدراسية، مُشددةً على أهمية تدريس مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مع احترام خصوصية الأديان والمعتقدات المتعلقة بكل دين.

وأوضحت أنها بصدد إصدار كتاب إضافي «للقيم والأخلاق» يحتوي على منهج وطني يضم التعاليم والقيم الدينية، وذلك بهدف تثقيف الطلاب بسماحة وسلام الأديان، وسيتم تعميم كتاب «القيم والأخلاق» على مختلف الصفوف الدراسية تباعاً، واختيار الصف الثالث الابتدائي تحديداً ليكون بداية التطبيق، ومن المقرر أن يتضمن الكتاب مجموعة أنشطة تنمي القيم لدى الطلاب أبرزها (الصدق – احترام الآخر- التسامح- الأمانة)، بينما سيظل كتاب القيم الدينية قائما بين المقررات الدراسية.