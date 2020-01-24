شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة علي الأسواق والمخابز لضبط المخالفين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية تموين الشرقية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.
حيث قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بشن حملة تفتيشية أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٠ جنح ادط ضد أحد أصحاب محلات اللحوم لحيازته لحوم مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٩ كيلو لحم مفروم على ذمة المحضر، بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية فضلا عن تحرير ١٠ محاضر لأصحاب مخابز مخالفة.
كما قامت إدارة تموين كفر صقر بشن حملات تموينية على الأنشطة التجارية أسفرت عن تحرير محضر جنح أمن دولة ضد أصحاب الأنشطة التجارية وعدد ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك تم تحرير محضر لصاحب محل جزارة لذبحه خارج السلخانة كما تم تحرير 25 محضر اثبات حالة مخالفة للمخابز بدائرة المركز لوجود نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.
وقامت إدارة تموين منيا القمح بتحرير ٦٧ محضر إثبات حالة مخالفة للمخابز بدائرة الإدارة تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم اعطاء البون فيما قامت إدارة تموين أبوحماد بتحرير 21 محضر إثبات حالة مخالفة للمخابز بدائرة المركز لوجود نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم اعطاء البون وعدم تقديم السجلات وتوقف عن الإنتاج
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