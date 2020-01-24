شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي وجود عجز بعقار «الأنسولين» في الصيدليات والمستشفيات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود عجز شديد بعقار «الأنسولين» وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار «الأنسولين» أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.

وفي إطار حرص الدولة على سد احتياجات المرضى من الأدوية، فإن هناك متابعة دورية تتم من قبل «وحدة متابعة نواقص الأدوية» بالإدارة المركزية التابعة للوزارة، حيث تتابع الكميات المتوافرة من الأنسولين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن ثلاثة أشهر، إلى جانب متابعة الخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوقات، ولمنع أي نقص قبل حدوثه.