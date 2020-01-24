شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليابانية تنظم حفلًا عن التعليم غير النظامي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت السفارة اليابانية في القاهرة، حفل انطلاق مشروع مراكز للتعلم المجتمعي والمستمر على غرار مراكز الكومينكان اليابانية، بدعم من وزارة التعليم اليابانية، باعتباره أول مشروع للتعاون في مجال التعليم غير النظامي بين مصر واليابان، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات اليابانية والمصرية وخبراء هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا).

وأشاد الملحق التعليمي لسفارة اليابان، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع اليابان خاصة في قطاع التعليم. وأن هناك مشاريع عملاقة تجسد ذلك التعاون مثل مشروع المدارس المصرية اليابانية ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST».

وقال مينامي شينوسيكي- مدير مركز كومينكان هنتاجاوا بمحافظة اوكيناوا اليابانية أن فكرة المشروع بدأت عام 2012 من خلال عمل بعض الباحثين التربويين دراسة مقارنة عن مركز كومينكان هانتاجاوا ولاحظ مدي اهتمامهم بالتعليم الاجتماعي ومراكز الكومينكان، وكيف أنه من الممكن أن تساهم هذه المراكز في تحويل فكرة التعلم مدى الحياة إلى واقع ملموس وبخطوات واضحة.