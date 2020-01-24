شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: نستطيع السيطرة على «كورونا» ووجهنا إرشادات للراغبين في زيارة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة، لياو لي تشيانغ، إن بلاده تتخذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» خارج حدودها، كما تستطيع السيطرة عليه، نظرا لامتلاكها إمكانيات ضخمة للتعامل مع الآوبئة، على الرغم من الوفيات والإصابات، موضحا أن السلطات الصحية قامت بجمع بيانات الحالات المؤكدة والحالات المشتبه بها ونشرها على الانترنت، انطلاقا من مبدأ الشفافية التي تنتهجه البلاد تجاه دول العالم.

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وأوضح السفير، ولفت إلى أن السفارة الصينية في القاهرة، وجهت إرشادات لأبناء بلاده الراغبين في زيارة مصر خلال الأيام المقبلة، من خلال التشديد على منع المسافرين، الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة من الخروج من الصين، حيق تم التنبيه على المطارات للتعاون مع الحجر الصحي، وملء استمارة الحالة الصحية بمنافذ القدوم، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على صحة الشعب المصري بنفس الدرجة والأهمية للحفاظ على صحة أبنائها، مؤكدا أن الصين ترحب بمشاركة خبراء مصريين لحصار فيروس كورونا والقضاء عليه داخل الصين، موضحا أنه سيخاطب بلاده في هذا الصدد من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف أن جميع الإصابات في مقاطعة هوبي«وسط الصين ومصدرها مدينة ووهان، التي يسكنها 11 مليون نسمة، وقامت السلطات بتعليق حركة النقل العام، وطالبت المواطنين بعدم مغادرة المدنية، مضيفا أن بلاده تتبنى الأساليب العلمية في التعامل مع هذا النوع من الفيروس الذي يؤدي إلى التهاب رئوي، مشيرا إلى أن هناك جهودا تتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم لتبادل المعلومات وتوفير العلاج المناسب للمصابين وبحث الأساليب العلمية.

وأكد لياو لي، أن بلاده نجحت في كشف التسلسل الجيني للفيروس، خلال فترة قصيرة لمساعدة منظمة الصحة العالمية ودول العالم في إيجاد سبل الوقاية منه، مطالبا بعدم الإلتفات إلى الشائعات المغضة، التي تحاول تهويل الأمر، بغرض التسييس وتشويه صورة الصين لدي العالم، رغم أنها تنتهج مبدأ الشفافية في التعامل، حيث خاطبت منظمة الصحة العالمي لزيارة مدينة «ووهان» للتعرف على حقيقة الأوضاع وتنسيق الجهود.